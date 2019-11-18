Polis şiddeti Taksim'de!

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın "şüpheli ölümü" ile ilgili olarak son bir haftada yeni gelişmeler yaşandı.





Dosya üzerindeki gizlilik kararı kalkarken, baba Şaban Vatan ve konuyu takip eden üç gazeteci gözaltına alındı. Vatan ve üç gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





POLİS KIZ ÖĞRENCİYİ ÖNCE DUVARA, SONRA YERE ÇARPTI





İstanbul Taksim Meydanı'nda Rabia Naz'ın ölümü üzerindeki esrar perdesinin hâlâ aralanamamış olmasını protesto eden gençlere polis sert bir şekilde müdahale etti.





Eylem esnasında meydandan geçen kişilerden bazıları sivil bir polis memurunun Özgürlük Anıtı önünde slogan atan iki gençten birini önce anıtın duvarına çarpmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan kısa videoda bir kadın, polis memuruna, "Küçücük bir kıza ne yapıyorsun sen!" diye sesleniyor.





Bir başkası ise, "Bıraksana çocuğu." diyor.





Kendilerini "Genç Laikler" diye tanımlayan eylemciler polis merkezinde gözaltı işlemlerinin akabinde serbest bırakıldı.