Polis şiddetinde bugün!

Son günlerde giderek artan polis ve bekçi şiddetine bir yenisi daha eklendi.





Tekirdağ Çorlu, Edirne Keşan, İstanbul Kadıköy, Eyüp, Zeytinburnu ve Şırnak Cizre'de polis memurlarının vatandaşa şiddet uygulaması sosyal medyada infiale sebep olmuştu.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özür dilemek ve yetkisini aşan memurlar hakkında soruşturma açmak yerine, şiddeti mazur görmesi yeni vak'aların da önünü açıyor.





Dün İstanbul Zeytinburnu’nda sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesi ile bir aile polisler tarafından darp edildi.







POLİS ŞİDDETİ CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ





Cep telefonu ile kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Gökalp Mahallesi’nde arabasının alarm sesini kapatmak için sokağa çıkan bir kişi polisler tarafından sert bir dille uyarıldı.





Sokağa çıkma sebebini izah etmeye çalışan kişiyi dinlemeyen polisler bir anda darp etmeye başladı. Polislerin darp ettiği kişinin annesi ile bir başka kadın da polis şiddetine maruz kaldı.





Dakikalarca darp edilen kişilerin gözaltına alındığı belirtilirken, kadınlardan birinin başörtüsünün darp esnasında yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.





Görüntülerde sokak ortasında yaşanan polis şiddetini mahalle sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak, “Faşist polisler. Vurmayın!” diye bağırarak protesto etti.





Darp edilen kişinin halen gözaltında olduğu öğrenildi.