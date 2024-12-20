Samanyolu Haber /Gündem / Polis trafikte seyir halindeyken tartıştığı ünlü mimarı beylik tabancasıyla öldürdü /20 Aralık 2024 11:38

Polis trafikte seyir halindeyken tartıştığı ünlü mimarı beylik tabancasıyla öldürdü

İstanbul'da trafikte seyir halindeyken bir polis memuru tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti. Polis memurunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Göztepe Mahallesi'nde dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
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