Polis, tutuklu askeri okul öğrencilerinin yakınlarına basın açıklaması için bile izin vermedi

Tutuklu eski askeri okul öğrencilerinin aileleri, çocuklarının haksızlığa uğradığını belirterek, bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.







ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİNİN HAYATLARI KARARTILDI

Ailelerin Ankara Kızılay’da düzenlediği basın açıklamasına katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, askeri öğrencilerin emirlere uymak dışında bir şey yapmadığını ifade etti. Gergerlioğlu, “Darbe niyetleri olmadığı mahkemede de apaçık ortaya konmuştur. 6 yıldır içerideler, müebbet gibi ağır cezalara çarptırıldılar ve hayatları karartıldı. Sadece onların değil, Anadolu’nun dört bir yanından gelen ailelerin de hayatlarını kararttılar” dedi.





AKAR’A: EMİRLERE UYMAMAK GİBİ BİR ŞANSIN VAR MIYDI?

Ailelerin adil yargılama talebini dile getiren Gergerlioğlu, askeri öğrencilerinin durumunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ve ailelerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a seslenen Gergerlioğlu, “80 darbesine üsteğmen olarak katılmıştın. Emirleri uygulamamak gibi bir şansın var mıydı?” dedi.





GERGERLİOĞLU’NDAN POLİSLERE TEPKİ: UTANIN

Polisin basın açıklamasına izin vermemesine tepki gösteren Gergerlioğlu, “6 yıldır bu anne babaların gözyaşları kurumadı. Bu insanlara bu zulüm nedir? Buradaki polislere sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız yok. Bu annelerin ellerini öpmeniz gerekirken bir açıklama bile yaptırmıyorsunuz! Utanın ya!” dedi.