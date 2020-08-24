Samanyolu Haber /Dünya / Yine polis vahşeti! /24 Ağustos 2020 13:03

Yine polis vahşeti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması infiale sebep oldu.

Polis vahşeti!

Sosyal medyada yer alan bir videoda Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde Jacob Blake ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Bu esnada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Polisin yaraladığı kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ve polislerin bu esnada geldiği belirtiliyor.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Kan donduran görüntülerin sosyal medyada yayılmasının akabinde sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto etti. Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yine polis vahşeti! Sonraki Haber >>

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:48