Yine polis vahşeti!

Sosyal medyada yer alan bir videoda Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde Jacob Blake ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.





Bu esnada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.





Polisin yaraladığı kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ve polislerin bu esnada geldiği belirtiliyor.





GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ





Kan donduran görüntülerin sosyal medyada yayılmasının akabinde sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto etti. Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.





Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.