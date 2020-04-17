Jandarma ve polise yeni görev

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce bugün 15:00-24:00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını duyurdu.





Açıklamada, "Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak." denildi.





ALIŞVERİŞ ESNASINDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!





Açıklamada, "Saat 21:00 itibarıyla kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek." ifadeleri yer aldı.





Koronavirüs salgını sebebiyle 31 şehirde ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00:01'de başlayıp, pazar gecesi 00.01'de sona erecek.





HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak