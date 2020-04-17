Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma ve polise yeni görev /17 Nisan 2020 11:31

Jandarma ve polise yeni görev

Polis ve Jandarma 31 şehirde iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi uygulama yapacak.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce bugün 15:00-24:00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını duyurdu. 

Açıklamada, "Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak." denildi. 

ALIŞVERİŞ ESNASINDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Açıklamada, "Saat 21:00 itibarıyla kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek." ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 31 şehirde ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00:01'de başlayıp, pazar gecesi 00.01'de sona erecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Zonguldak
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