Polis ve özel güvenlik ODTÜ’lüleri dövüp gözaltına aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açılan yol projesinin iptalini talep etmek üzere meclis toplantısını izlemek isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden gelen gruba polis saldırdı. En az altı öğrenci gözaltına alındı.







Kamuoyunda ‘rant yolu’ olarak bilinen Bilkent-İncek yol projesi yeniden ihaleye açılmasına tepkiler sürüyor. Belediyenin çalışmaları ‘Gölbaşı-Niğde Otobanı Bağlantı Yolu’ kapsamında yaptığını duyurmasına rağmen yol çalışmalarının ODTÜ arazisi içerisinde devam etmesinin ardından eylemlere başlayan ODTÜ bileşenleri, Meclis toplantısını izlemek üzere ABB önünde toplandı.





İleriHaber’de yer alan habere göre belediye yetkilileri, ODTÜ bileşenlerinin içeri girmesine ilk etapta izin vermedi. Bu sırada çoğu öğrenci olan ODTÜ'lüler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.Daha sonra beş ODTÜ’lü temsilci Meclis toplantısına girerken, dışarıda kalan ODTÜ bileşenleri bir basın açıklaması düzenledi.





Polisler, dışarıda bekleyen ODTÜ’lüleri biber gazı sıkıp döverek, belediye binası önünden uzaklaştırdı. Bu sırada en az altı öğrencinin gözaltına alındığı ifade edildi.