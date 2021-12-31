Polis yanlış evi bastı, saatlerce işkence yaptı: İki kişi ‘polise karşı direnmek’ten mahkemeye sevk edildi

Saatlece işkence yaptılar





Polisin yanlışlıkla evlerine baskın yaparak kendilerini darp ettiğini belirten İsmail ve Serhat Yolgın, yaşadıklarını anlattı: “Narkotik ekipleri geldi evimde arama yapmak istedi.







Biz de müsaade ettik gelip aradılar o esnada amcamın oğlu yukarı eve gelmek istedi. Aynı zamanda yeğenimin nişanlısı, yeğenime yardımcı olmak istedi. Oradaki memur arkadaşlar bırakmadı, engel olmaya çalıştı.







Kavgayı duyunca o esnada arama bitmiş. Duyunca ben de aşağıya indim, beni de aldılar. İkimizi aldılar narkotik şubeye gittik, sonuç bu.







Hastaneye gitmeden direk oraya gittik. Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde oturuyoruz.







Polis yanlış adrese baskın yapmış ve bir şey de bulamamış. Arama sırasında yukarıya çıkmak istediği için amcaoğlum polislerle tartışma yaşıyor.







Bizi karakola götürüp sabaha kadar ıslata ıslata dövdüler. Araçta giderken 3 kişi bizi darp etti. Ümit Akdeniz diye bir komiser var orada o özellikle darp etti.







Kuzenimi de aynı şekilde darp etti, kaburgalarında da hasar var.”

Fakat yanlış adrese baskın yapıldığı kısa sürede ortaya çıktı. Bunun üzerine polis işkence yaptığı 2 kişiye ”polise karşı direnmek”ten tutanak tutup mahkemeye sevk etti. Mahkeme işkence mağdurlarını adli kontrolle bıraktı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve darp raporu alan İsmail ve Serhat Yolgın hakkında işlem yapılırken, işkenceci polislere dokunulmadı.Polisin işkencesine maruz kalan iki genç sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İsmail ve Serhat Yolgın, kendilerini darp eden polisler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.