Polis yazışmaları ortaya çıktı: İstanbul'a kaçtığını biliyorlarmış

Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numaralı ismi ve bu davanın ‘M7’ kod adlı gizli tanığı, Sırbistan’dan Macaristan’a açılan Rozske Sınır Kapısı’nı 25 Mayıs’ta sahte kimlikle geçerken yakalanan Serdar Sertçelik'in Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalar Sertçelik’in İstanbul’a gittiğinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce bilindiğini ispat ediyor.





Yazışmaları HalkTV.com'da köşesine taşıyan İsmail Saymaz, "Sertçelik, üç buçuk ay önce yakalandığı halde Macaristan’dan neden getirilemedi? Yoksa kaçmasına yol verenler gelmesini mi istemiyor?" sorularını gündeme getirdi.Saymaz'ın yazışmaları aktardığı bölümler şöyle:"O dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Sertçelik’in firar etmesinden iki gün sonra, 29 Kasım 2023’te, eline ulaşan mesajı Yardımcısı Şevket Demircan’a iletiyor.Mesajda şöyle deniyor:'Babası İstanbul’a götürüyor. Borç konusu varmış. Bilgin olsun abi.'Öner, ardından Demircan’a şunları yazıyor:'Serdar Sertçelik. İstanbul yolunda.'Demircan, 'Tamam abi' diye yanıt veriyor.Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, cinayetten tutuklanacağını fark edince elektronik kelepçeyle evden kaçan Sertçelik’in İstanbul’a gittiğini bile bile kaçmasına yol vermişler.İddianameye göre 27 Kasım 2023’te evden çıkan Sertçelik, 30 Kasım’a kadar Ankara’da kaldı.Başkentte olduğu sürede yakalanmadı. 1 Aralık’ta İstanbul’a gitti.‘Net olarak belirlenemeyen bir güzergahı kullanarak’ 4 Aralık’ta yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı.Öner ile Demircan arasındaki 1 Aralık tarihli mesajlar ise firar sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir arama tiyatrosu oynandığını ortaya koyuyor.Yazışmalar şöyle:Öner: Şevket, aklında bulunsun, Serdar Sertçelik ile alakalı bir ekip evine gidip arandı bulunamadı tutanağı tutsun, adliyeye gönderelim.Demircan: Gönderdik abi.Öner: Ara ara da arandı bulunamadı tutanağı tanzim edip gönderelim.Demircan: Tamam."