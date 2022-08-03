Polis, Yediiklim Yayınevi'ne ait iş yerlerinde arama başlattı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.







Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi. Ancak ÖSYM, iddiaları reddetmişti. Fakat gece yarısı Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlanan kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alındı.





İncelemeyle ilgili bugün açıklama yapan Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, "Problemli bir durum var gözüküyor'' diye konuştu. Akabinde Devlet Denetleme Kurulu, KPSS sızıntı iddiasına suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.







