Samanyolu Haber /Gündem / Polise ‘çocuk uyuyor ses bombası atmayın’ diyen baba gözaltına alındı /26 Haziran 2021 21:59

Polise ‘çocuk uyuyor ses bombası atmayın’ diyen baba gözaltına alındı

Onur Yürüyüşü'nde polisin ara sokaklardaki müdahalesine, pencereye çıkarak, "Çocuk uyuyor" diye tepki gösteren bir vatandaşa polisin küfürle karşılık verdiği görüldü. Bir polisin ise, "Çıkın alın" dediği duyulurken, vatandaş aşağı indirilerek gözaltına alındı.

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İstanbul’daki Onur Yürüşü’nde polisin ara sokaklardaki müdahalesine, pencereye çıkarak, “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren vatandaş gözaltın alındı.

Onur Yürüyüşü’nde ses bombası atan polise, ‘Çocuk uyuyor’ diye tepki gösteren vatandaşa polis, “Kes sesini lan ya…k. Gir içeri” cevabı verdi. Polis, çevredeki diğer polislere ise “Çıkın alın abi, çıkın alın!” talimatını verdi. Daha sonra ikamet ettiği binadan aşağı inen vatandaş polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alma işlemine çevredeki bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

"AÇIK BİÇİMDE POLİS CESARETLENDİRİLMİŞ"
 
Avukat Cenk Yiğiter, vatandaş gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden tepki göstererek, ‘Bir polisin kendisine özel güvenceler sunulmadan, özel olarak cesaretlendirilip motive edilmeden bir muhabire saldırması, savcılık kararı olmadan evden gözaltı yapması mümkün değil. Hiçbiri yürek yemiş değil. Açık biçimde cesaretlendiriliyorlar, başka bir şeye hazırlanıyorlar”dedi.
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