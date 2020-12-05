Polise geniş yetkiye hayır!

Fransa'da basın özgürlüğünü darbe indirecek kanun teklifine karşı binlerce kişi bu hafta sonu da sokağa indi.





Başşehir Paris’te polis protestoculara müdahale etti ve göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede meydana geldi. Protestocular taş ve havai fişek atarken polis biber gazı kullanarak karşılık verdi.





Polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını protesto eden göstericiler Paris’te en az 3 otomobili ateşe verdi.



Paris’in doğusunda Porte des Lilas bölgesinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Türkiye saati ile 17:00 civarında gerilim tırmandı. Protestocular polise taşlar fırlatırken, havai fişekler attı. Polis biber gazı kullandı.





Paris'te bir banka şubesine giren eylemcilerin bankada bulunan tüm evrakları ateşe verdiği ifade edildi.





22 KİŞİ GÖZALTINDA







Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris’te 22 protestocunun polis tarafından gözaltına aldığını duyurdu.





Darmanin, şahsi Twitter hesabında, "Paris’teki gösteriyle ilgili 22 gözaltı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.