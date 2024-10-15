Samanyolu Haber /Gündem / Polise saldırılara bir yenisi eklendi: Komiseri bıçaklayan saldırgan vuruldu /15 Ekim 2024 09:15

Polise saldırılara bir yenisi eklendi: Komiseri bıçaklayan saldırgan vuruldu

Samsun’da polislere bıçakla saldırıp komiseri yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, bir evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.’nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

Şahsın evine giren polis, odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.’nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi.

POLİSİ YARALADI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.’yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.K., Samsun’daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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