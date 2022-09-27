Polisevi saldırısında CHP ve HDP'yi hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.







Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimiz şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar ya da batı ülkelerine çıkar" dedi.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:





"Yunanistan'daki kamp başta olmak üzere vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Özgürce gezebiliyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kendilerine yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hukukundan bahsedenlerin bunlara göz yummaması gerekir.





Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimiz şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar ya da batı ülkelerine çıkar.





Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizde barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz"





HEDEFLERİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek, vaktimizi, enerjimizi, dikkatimiz dağıtmaya yönelik senaryolara pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere had bildirirken hedeflerimizden sapmayacağız.





Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız bunun çok ötesindedir. Bunun gizli bir işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. ABD'den, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı zannediyorsunuz, sadece patinaj yaparsınız, sizi kurtarmaz.







