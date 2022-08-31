Samanyolu Haber /Gündem / Polisin burnunu kıran AKP'li başkan tutuklandı /31 Ağustos 2022 12:57

Polisin burnunu kıran AKP'li başkan tutuklandı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü basarak bir polisin burnunu kıran AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün AKP İlçe Gençlik Kolları Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler tarafından basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Fahri Ç, darbedilip burnu kırıldı.

Odatv'nin haberine göre, olay sonrası gözaltına alınan beş kişiden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

"SEN BENİ NASIL TANIMAZSIN"
Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu.

Bu gelişme üzerine Korkmaz, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup, polis memuru Fahri Ç’yi darbederek burnunu kırdı.


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