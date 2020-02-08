Polisin gösteri hakkına tahammülü yok!

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrenciler adına başlatmak istediği "Adalet Yürüyüşü" defalarca engellenen Melek Çetinkaya ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen Cemal Yıldırım, Ankara'da Sakarya Caddesi'nde yaptıkları basın açıklaması esnasında gözaltına alındı.





Harbiyeli annesi Çetinkaya gözaltına alınmadan önce, "Harbiyeli öğrencileri Boğaziçi Köprüsü'nde linç ettiler. Boğazlarını kestiler. Bunlar çocuktu, askeri öğrenciydi. Lütfen bunları duyun, duyurun. YouTube kanalımda askeri öğrencilerin uğradığı haksızlıkları anlattım. Bunları izleyin, duyurun." çağrısında bulunduğu esnada KHK mağduru Yıldırım ile gözaltına alındı.





ADALET YÜRÜYÜŞÜ ENGELLENMİŞTİ





Müebbet hapis cezası alan askeri öğrenciler için Ankara Güvenpark'ta Adalet Yürüyüşü başlatacağını duyuran Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.





Çetinkaya'nın daha sonra yeniden başlattığı yürüyüş teşebbüsü defalarca engellenmişti.





Cemal Yıldırım ile Melek Çetinkaya'nın gösteri yapma hürriyeti yine polis tarafından gasp edildi.





3,5 yıldır hapiste olan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Çetinkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde gözaltında tutulmuştu.





Büro Emekçileri Sendikası üyesi olan Cemal Yıldırım, KHK ile ihraç edildiği 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana her cumartesi Ankara Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor.