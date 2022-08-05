Samanyolu Haber /Gündem / Polisin ihraç gerekçesi 2010 yılında 1 kez aranmak! /05 Ağustos 2022 12:19

Polisin ihraç gerekçesi 2010 yılında 1 kez aranmak!

15 Temmuz sonrası yaşanan KHK kıyımının son perdesi de tartışmalara sebep oldu. Son kararname ile ihraç olan polislerden birinin, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan üniversite arkadaşı tarafından yıllar önce ve sadece 1 kez aranması ihraç gerekçesi sayıldı.

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 Geçtiğimiz hafta hukuksuzca görevine son verilen polis memurlarından birinin ‘ihraç’ gerekçesinin güncel soruşturmalar kapsamında yargılanan bir üniversite arkadaşı tarafından 2010 yılında bir kez aranması olduğu ortaya çıktı.

Avukat Cemil Çiçek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz hafta atılan bir polis memurunun ihraç gerekçesi: F...’den yargılanan üniversite arkadaşı tarafından 2010 yılında 1 kez aranmak. Bu kriterler TBMM’deki vekillere uygulansa 1 tane vekil kalmaz! İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Ah almayın!” ifadelerini kullandı.
 
Türkiye’de soykırım hukuku uygulanıyor. Son olarak bir çoğu beraat veya takipsizlik alan ya da hakkında hiç bir işlem yapılmamış 6 bin civarında kamu çalışanı geçtiğimiz hafta ihraç edilmişti. Hem de 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesindeki yetkinin süresinin dolmasına 1 gün kala! İhraç edilenlerin pek çoğuna son savunma için kanunda öngörülen asgari 7 günlük süre hakkı dahi tanınmadığı ortaya çıkmıştı.
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