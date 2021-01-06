Samanyolu Haber /Gündem / Polisin kestiği cezayı mahkeme iptal etti /06 Ocak 2021 13:06

Polisin kestiği cezayı mahkeme iptal etti

Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği sokak kısıtlaması kararını ihlal eden vatandaşa kesilen para cezasının iptaline karar verdi.

SHABER3.COM

Ankara'da bir vatandaşa polis tarafından sokak kısıtlaması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Vatandaşın itirazını değerlendiren Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği, Hıfzısıhha Kanunu'nda sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğuna ilişkin bir madde olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline hükmetti.

KABAHATLER KANUNU

Söz konusu tedbirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceğini vurgu yapan hâkimlik, bu kararlara uymayanlara ancak Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılabileceğini cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğunun altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisin kestiği cezayı mahkeme iptal etti Sonraki Haber >>

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:01