Polisin kestiği cezayı mahkeme iptal etti

Ankara'da bir vatandaşa polis tarafından sokak kısıtlaması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.







Vatandaşın itirazını değerlendiren Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği, Hıfzısıhha Kanunu'nda sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğuna ilişkin bir madde olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline hükmetti.





KABAHATLER KANUNU





Söz konusu tedbirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceğini vurgu yapan hâkimlik, bu kararlara uymayanlara ancak Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılabileceğini cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğunun altını çizdi.