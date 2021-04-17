Samanyolu Haber /Gündem / Polisin peşinde olduğu "128 milyar dolar nerede" afişi firar etti /17 Nisan 2021 17:55

Polisin peşinde olduğu "128 milyar dolar nerede" afişi firar etti

'128 milyar dolar nerede?' tartışmasında ilginç bir olay yaşandı. CHP'liler İzmir'de '128 milyar dolar nerede?' pankartını uçan balonlara bağladı. Polis pankartı indirmek için hareket ettiğinde uçan balonlar serbest bırakıldı. Pankart gökyüzüne uçarken polisin eli boş kaldı.

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CHP tarafından yurt genelinde asılan "128 milyar dolar nerede" pankartları valilik ve savcılık talimatlarıyla kaldırılırken, İzmir Karşıyaka'da bu kez balonlu eylem yapıldı. CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri, ilçe binası tabelasının üzerine balonlara bağlı şekilde pankart astı. Emniyet güçlerinin müdahale etmek için geldiği sırada balonlar serbest bırakılarak pankart gökyüzüne salındı.

"PANKART NEREDE?… UÇTU HERHALDE"

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, "Gençlik kolları üyeleri, 128 milyar dolar nerede diye sorduğunda uçtu herhalde diye cevap vermiştim. Pankartı almaya gelen güvenlik güçlerimiz pankart nerede diye sorduğunda da yine aynı cevabı verdim; uçtu herhalde” dedi.

"AFİŞ DE TIPKI 128 MİLYAR DOLAR GİBİ UÇUP GİTTİ"

CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır ise, "Afişlerin asılması yasaklandı, uçurulması değil. Şimdi de tutanak tutulup astığımız afişe el konulması gerekiyordu ama afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti” diye konuştu.


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