Polisin saldırdığı aile o günü anlattı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bayramın ilk günü evlerinin bahçesinde polis şiddetine maruz kalan aile, bahçeye biber gazı atıldığını ve coplarla saldırıya uğradıklarını anlattı.







Gültaş Ailesi’nin yaşadıklarının komşuları tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tekirdağ Valiliği, polislerin görevlerinden el çektirildiğini ve haklarında soruşturma açıldığını duyurdu. Aile bireylerinden anne 60 yaşındaki Sate Gültaş ve oğlu Ahmet Gültaş, evlerinin bahçesinde oturdukları sırada bir polis aracından mahallede oynayan çocuklara “Şerefsizler” diye bağırıldığını anlattı. Ahmet Gültaş, polisler çocukları kovalarken seslerin geldiği yöne bakmak için sokağa bakan bahçe kapısını aralayan kardeşine polislerin “Şerefsiz gir içeriye” diye bağırdığını dile getirdi.





‘ANNE VE BABAMA DEFALARCA VURDULAR’





Kardeşinin “Neden şerefsiz diyorsun. Bunu söyleme hakkını sana kim veriyor” dediğini belirten Gültaş, polislerin ağza alınmayacak küfürler etmeye başladığını, bunun üzerine gerginliğin büyümemesi için kardeşini içeriye aldıktan sonra bahçe kapısını kapattığını söyleyen Gültaş, şöyle devam etti: “Kapıyı kapatır kapatmaz 4-5 polis aracı geldi. Gelir gelmez de bahçeye biber gazı attılar. Daha sonra coplarla içeriye daldılar. Zaten biber gazı sıktıktan sonra hepimizi etkisiz hale getirdiler. Ona rağmen annem, babam dahil olmak üzere bütün aile bireylerini coplarla darp etmeye başladılar. Hiçbir ikaz yapmadan darp etmeye başlayan polisler; ‘şerefsiz’, ‘seni öldüreceğim’, ‘seni yazdım, Çorlu’dan seni göndereceğim’, ‘Çorlu’da bir daha barınamayacaksınız’ söylemleriyle hakaret ediyorlardı. Annem ve babamın ilerleyen yaşlarına aldırış etmeden, bacaklarına ve kafalarına coplarla vuruyorlardı.”





POLİSLER AMBULANSI ENGELLEMİŞ





Ahmet Gültaş, annesinin baygınlık geçirdiğini de belirterek, “Annemi hastaneye götürmek için ambulans geldi ama polisler, sağlık çalışanlarına ‘ambulansla bunları almayın’ dedi ve ambulans annemi almadan gitti” diye belirtti.





Darp edilen kardeşleri Mehmet Gültaş ve Osman Gültaş ve eniştesi Kazım Gültaş’ın gözaltına alındığını, polislerin o anlarda da darp etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Gültaş, görüntüyü çeken komşularının kapı ve camlarının da polisler tarafından kırıldığını aktardı.





SUÇ DUYURUSU





Gültaş, olayın yaşandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşayan çocuğunun ve olaya tanıklık eden 9 yaşlarındaki yeğeninin uyumadıklarını, oğlunun evlerine gelmek istemediğini de anlattı. Aile bireyleri olarak darp raporu aldıklarını ve polisler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Gültaş, “Olaydan sonra polislerin görevlerinden el çektirildiğine dair bilgi paylaşıldı. Ama bunun ne kadar doğru ne kadar yalan olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Anne Sate Gültaş da, “60 yaşındayım, beni nasıl döverler? Torunlarım ‘Dedemi, nenemi, babamı ve annemi dövdüler’ diye psikolojisi bozuldu. Çetecileri, tecavüzcüleri ve hırsızlık yapanlara bir şey yapmıyorlar, bizleri dövüyorlar. Ölene kadar şikayetçiyim” diye konuştu.