Samanyolu Haber /Gündem / Polisin silahıyla 2 polisi vurdu /12 Ağustos 2022 10:01

Polisin silahıyla 2 polisi vurdu

Antalya’da dün saat 17.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı.

SHABER3.COM

Olay yerine giden polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.’yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., ekiplere taş atmaya başladı. Fırat A.’yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü.

Tabancayı alan Fırat A.’nın çevreye rasgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisin silahıyla 2 polisi vurdu Sonraki Haber >>

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:37