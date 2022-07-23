Samanyolu Haber /Gündem / Polisin zorbalık yaptığı Somali lokantası işletmecisi için sınır dışı kararı /23 Temmuz 2022 20:14

Polisin zorbalık yaptığı Somali lokantası işletmecisi için sınır dışı kararı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu polis baskınlarıyla gündeme gelen Somali restoranı sahibi Muhammed İsa Abdullah'ın sınır dışı edildiğini duyurdu.

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Ankara'da polis baskınlarıyla gündeme gelen Somali restoranı SAAB'ın işletme sahibi Muhammed İsa Abdullah'ın sınır dışı edilmesine karar verildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımda, "Bugün Somalili Mohamed ABDULLAHI için sınır dışı kararı çıktı. Ülkesine dönerse ölüm tehlikesi var!" dedi.


 
Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısı nedeniyle tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe’nin işletme sahibi Muhammed İsa Abdullah'ın sınır dışı edilmesine karar verildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran HDP'li Gergerlioğlu paylaşımına İçişleri Bakanlığı'nı da ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Suçu Kızılay'da yasalara uygun "Saab" lokantasını işletmekti! Polisler "Kapat burayı"dedi, ırkçı ve ayrımcı her muameleye uğradı. Bugün Somalili Mohamed ABDULLAHI için sınır dışı kararı çıktı. Ülkesine dönerse ölüm tehlikesi var!"



DEVA Partili  Yeneroğlu açılışına katılmıştı
ODTÜ Forum, paylaşımında; "Gerekçesiz ve ırkçı polis baskınlarının ardından, SAAB restoranın sahibi Mohamed Abdullahi için sınır dışı kararı verildi." dedi.

HAK İnisiyatifi ise konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Kızılay’da Saab Lokantasını işleten ve bir süredir polislerin keyfi muamelesi ile taciz edilen, Somali’li Mohamed Abdullahı için sınırdışı kararı verilmiştir.Bu,işkence ve ölüm tehdidi altındakilerin geri gönderilmeme ilkesine aykırı ve keyfi bir karar olup derhal vazgeçilmelidir" ifadelerine yer verdi.
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