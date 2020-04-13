Polisken evini bastığı öğretmenle yolları OHAL'de kesişti: Tanıdıkça 'terörist' olmadığımızı anladık

KHK’LI Baykal Tunç, özel hareket polisi olduğu dönemde “devrimci-sol terör örgütü şüphesiyle” Öğretmen Selçuk Delibaş’ın evine baskın düzenleyen ekibin içinde yer alıyordu. 2013’teki bu operasyonun üzerinden yıllar geçti ve siyasal görüşleri birbirine zıt iki devlet memurunun yolları kesişti.









Tunç ve Delibaş 2016 Temmuz’u sonrasında “terör örgütüyle irtibatlı olduğu suçlamasıyla” Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edildi, şimdi ikisi de insan hakları mücadelesi veriyor.





Euronews’te Ahmet Erkan Yiğizsözlü, iki KHK mağduru Baykal Tunç ve Selçuk Delibaş ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Kahramanmaraş Şubesi’nde biraya geldi.





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Baykal Tunç, Gülen hareketiyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 701 sayılı KHK ile ihraç edildi. Tunç, ağır cezada 5 ay süren yargılama sonucu beraat etmiş çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. İHD Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Kahramanmaraş Şube Başkanı olan Selçuk Delibaş ise “sosyalist ve muhalif kimliği” nedeniyle 675 sayılı KHK ile ihraç.