Samanyolu Haber /Gündem / Polisler ağabeyimin evini basmış! /11 Şubat 2020 11:57

Polisler ağabeyimin evini basmış!

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, ağabeyinin evinin basıldığını ve polislerin kendisini aradığını açıkladı.

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İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan şahsi Twitter hesabında, "İstanbul da ağabeyimin evini polisler basmış, beni arıyorlarmış. Hazırlandım, bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum. Tansiyon hastasıyım son 2 gündür çok yüksek tansiyonum. Eğer sağlığımla ilgili ( ölüm, beyin kanaması vs) geçirirsen sorumlusu mevcut hükûmettir." ifadelerini kullandı.

Polislerin kendisinin adresini bildiği halde ailesinin ve çevresindekileri rahatsız etmesine anlam veremeyen Natali Avazyan, Adana Baro Başkanı ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü’ne gideceğini kaydetti. 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Avazyan son paylaşımında ise şunları kaydetti: "Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar."

Avazyan, 8 Ekim 2019'da, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman, Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler.” ifadeleri sebebiyle Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı. 

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