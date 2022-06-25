Polisler avanta yemek vermeyen kebapçıyı linç etti

İstanbul Şile’de kebapçılık yapan Ö.A indirimli yemek isteyen polislere ‘avanta’ vermediği için polisler tarafından baygınlık geçirene kadar dövüldü.





Şile’de 10 Haziran’da yaşandığı ileri sürülen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.





Polisler, Ö.A. isimli şahsı feci şekilde dövüyor. Ö.A.’ye yönelik darp ve işkence güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. Ö.A. baygınlık geçirdikten sonra da darp devam ediyor. Ö.A., kendisine sokak ortasında işkence yapan polisler hakkında şikayetçi oldu.





İNDİRİMLİ KEBAP İSTEDİ İDDİASI

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Ö.A.’yı öldüresiye döven polisler, daha önce kendisinden indirimli yemek istedi. Ö.A. bu isteği reddetti. Daha sonra aynı polisler, Ö.A.’nın işletmesinin paket servisine yardımcı olan A.Ö.’nün, geçmişte sabıka kaydı olması nedeniyle sık sık üstünü aramaya başladı.





Bu aramalardan biri de, darp edilen Ö.A.’nın işletmesinin önünde oldu. Ö.A. bu duruma itiraz ederek, aramanın işletmenin önünde yapılmamasını, müşterilerine kötü göründüğünü söyledi. Bunun üzerine polisler Ö.A.’nın da üzerini aradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aramadan kısa bir süre sonra, polislerle Ö.A. arasında itiş kakış yaşandı.





İtiş kakışın ardından önce iki polis memuru Ö.A.’yı darp etmeye başladı. Daha sonra iki polise katılan başka polisler de Ö.A.’ya vurmaya başladı. Yere düşen Ö.A., yerde de tekme ve yumruklarla darp edildi. Sokak ortasında işkence gören Ö.A., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ö.A., iki günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.





Şikayetçi olan Ö.A.’nın Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alındı. Ö.A. ifadesinde kendisini darp eden polisler hakkında gasp suçlamasında da bulundu. Darp edildiği sırada telefonunun polisler tarafından kırıldığını ileri süren Ö.A., dükkandaki mallarına da zarar verildiğini söyledi.





Ö.A. ayrıca, polislerin kendisini uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla karaladığını, evinin ve işyerinin arandığını da ifade ederek, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle de şikayetçi olduğunu belirtti.





EMNİYET: ŞAHSIN SUÇ KAYDI VAR

Görüntülerin gündeme gelmesinin üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise bir açıklama yayımladı. Şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, “Farklı tarihlerde Şile ilçesi Üsküdar Caddesi üzerindeki bir okul yakınında bulunan işyerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belirtilen iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda, iş yeri sahibinin 09.06.2022 tarihinde saat 03.10 sıralarında iki kişi ile birlikte görülmesi üzerine, şahısların uyuşturucu madde satışı yapıyor olabileceği değerlendirilmiştir.