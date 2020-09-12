Polisler birbirlerini suçluyor

Savunma avukatları, sanıkların birbirlerine suçlama yöneltmesinden dolayı müvekkillerinin ayrı ayrı yargılanmasını istiyor. Münferit yargılanmaları halinde davranışlarını değerlendirmenin mümkün olamayacağını söyleyen savcılık ise polis memurları hakkında benzer suçlamalar ve aleyhlerinde aynı kanıtlar olduğundan tek davanın yürütülmesinden yana.





Euronews'te yer alan habere göre savcılar ayrıca, birden fazla davanın açılmasının Floyd'un ailesinin yaralarını deşeceğini vurguluyor.







George Flyod adlı siyah Amerikalı, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in boynuna diziyle bastırması sonucu nefessiz kalıp hayatını kaybetmişti. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşanan olayın ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler ülke sınırlarını aşmış, 'Siyahların Hayatı Önemlidir' hareketi uluslararası boyut kazanmıştı.





Cuma günü yapılacak duruşmada, sanıkların dosyanın ayrılmasının yanı sıra davanın bağımsızlığına şüphe düşmemesi için Minnespolis'ten başka bir kentte görülmesi de ele alınacak.





Floyd'un nefes alamıyorum demesine rağmen diziyle boynuna bastırdığı kamera görüntülerin tespit edilen sanık Derek Chauvin ikinci ve üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeden yargılanıyor. Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao adlı diğer sanıklar ise ikinci derece cinayete ve adam öldürmeye yardım ve yataklıktan suçlanıyor.