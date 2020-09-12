Samanyolu Haber /Dünya / Polisler birbirlerini suçluyor /12 Eylül 2020 10:45

Polisler birbirlerini suçluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Flyod'un davasında, sanıkların suçu birbirlerine atarak kendilerini temize çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Savunma avukatları, sanıkların birbirlerine suçlama yöneltmesinden dolayı müvekkillerinin ayrı ayrı yargılanmasını istiyor. Münferit yargılanmaları halinde davranışlarını değerlendirmenin mümkün olamayacağını söyleyen savcılık ise polis memurları hakkında benzer suçlamalar ve aleyhlerinde aynı kanıtlar olduğundan tek davanın yürütülmesinden yana. 

Euronews'te yer alan habere göre savcılar ayrıca, birden fazla davanın açılmasının Floyd'un ailesinin yaralarını deşeceğini vurguluyor.

George Flyod adlı siyah Amerikalı, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in boynuna diziyle bastırması sonucu nefessiz kalıp hayatını kaybetmişti. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşanan olayın ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler ülke sınırlarını aşmış, 'Siyahların Hayatı Önemlidir' hareketi uluslararası boyut kazanmıştı.

Cuma günü yapılacak duruşmada, sanıkların dosyanın ayrılmasının yanı sıra davanın bağımsızlığına şüphe düşmemesi için Minnespolis'ten başka bir kentte görülmesi de ele alınacak.

Floyd'un nefes alamıyorum demesine rağmen diziyle boynuna bastırdığı kamera görüntülerin tespit edilen sanık Derek Chauvin ikinci ve üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeden yargılanıyor. Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao adlı diğer sanıklar ise ikinci derece cinayete ve adam öldürmeye yardım ve yataklıktan suçlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisler birbirlerini suçluyor Sonraki Haber >>

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:03