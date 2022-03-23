Polisler iş bırakıyor: 3 bin 109 polis istifa etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 3109 polis memurunun istifa ettiği belirtti. Aynı dönemde kaç polis memurunun intihar ettiği ve mobbinge uğradığı soruları ise yanıtsız kaldı.





“HERGÜN 1 POLİS MEMURU İSTİFA EDİYOR”





CHP'li Başarır, Bakan Soylu'nun vermiş olduğu yazılı yanıta ilişkin olarak, değerlendirmelerde bulunarak iktidara yüklendi. Son 10 yılda 3 bin 109 polisin istifa etmesi, polis memurlarının çok zor şartlar altında çalıştığının açık bir göstergesi olduğunun altını çizen Başarır, “Bu rakam neredeyse her gün bir polis memurunun istifa ettiği anlamına gelir. İktidarın polis memurlarına, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına verdikleri sözü yerine getirmemesinin de bu istifalarda önemli bir yeri vardır.





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır





Özellikle son dönemlerde yaşanan polis intihar vakaları, basın ve medya organlarına yansımaktadır. Artan polis intiharlarının araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Böyle bir durumun araştırılmasına engel olmak ya da intihar eden kaç polis memuru olduğu bilgilerini gizlemek anlaşılır gibi değil. Biz, sorunlar çözülsün istiyoruz ancak mevcut siyasi iktidar sorun çözmek yerine sorun üreten bir hale gelmiştir” dedi.





“HALKIMIZ ADINA SORUYORUZ”





CHP'li Başarır, kaç polis memurunun intihar ettiği ve kaç polis memurumuzun mobbinge uğradığı sorularının yanıtlanmaması üzerine ise şunları söyledi:





“Elimizde nadir kalan denetleme mekanizmalarından biri de yazılı soru önergeleri. Bizler milletvekilleri olarak bu soruları millet adına, halk adına soruyoruz. Ancak yazılı soru önergelerimizin birçoğu yanıtsız bırakılmakla beraber birçoğuna da ilgili bakanlar alakasız yanıtlar vermektedir. Sorularımız çok net anlaşılır olmasına rağmen ilgili bakanlar önergelerimizi yanıtlamaktan kaçınmaktadırlar.”