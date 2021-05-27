Samanyolu Haber /Gündem / Polisler işyerini soymaya kalktılar, üstelik bir kişiyi de vurdular /27 Mayıs 2021 09:41

Polisler işyerini soymaya kalktılar, üstelik bir kişiyi de vurdular

İstanbul Fatih'te sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 kişi işyeri çalışanını silahla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü polis 5 şüpheli tutuklandı.

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Olay 19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısında meydana geldi. Buraya gelen 3’ü polis 8 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 8 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu’nu bacağından yaraladı.

Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis çıktı

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli  polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. 

Mermi vatandaşı sıyırdı

Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı, “Dışarıda oturuyorduk. Baktık binadan 3 kişi çıktı. Üzerlerinde polis yelekleri vardı. Korkutmak için silah çıkarmışlar, sonra vurmuşlar birini. Dışarıda da bir kere ateş ettiler. Sonra içeri girdik. Mermi sıyırmış. Duyduğumuza göre bir tane gerçek polis varmış diğerleri sahteymiş” diye konuştu.

Tutuklandılar

Altın toptancısını soymaya çalışanlarla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri o gün olay yerinde olan toplam 8 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden İstanbul’da görevli polis memurunun yanı sıra Amasya ve Zonguldak’ta görevli iki polisin daha olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli polislerden Abdullah D., C.A. ve H.Ş. ile öğrenci olan Alper Ş. ve esnaf Şehmuz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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