Polisler, savcılar, hakimler... Eski emniyet müdürü polis katilinin suç ortaklarını açıkladı

Gasp ettiği polis silahıyla genç polis memuru Şeyda Yılmaz’ı katleden Yunus Emre Geçti’nin 26 sabıkasıyla neden hapiste olmadığı, merak konusu. Bold Medya yayınına konuk olan eski emniyet müdürü Mustafa Okumuş, çoğunun gözden kaçırdığı önemli bir ayrıntıya parmak bastı.







ŞEYDA YILMAZ’IN KATİLİ, RÜŞVETÇİ POLİSLERİN KORUMASINDA

Bold'dan Necdet Çelik'in özel haberi ne göre üç ay önce Ümraniye Emniyeti Asayiş Büro’da gerçekleşen ve 11 polisin açığa alındığı, 4 polisin tutuklandığı rüşvet operasyonunu hatırlatan Okumuş, ‘’Uyuşturucu, gasp ve cinsel suçları araştırmakla görevli polisler, yakaladıkları uyuşturucuları bir paket içine koyup suçun vasfını değiştirerek ve el koydukları parayı cebe indirerek şüpheliler için ‘satıcı değil kullanıcı’ tutanağı düzenledikleri suçlamasıyla tutuklandı. Genç arkadaşımız, bizzat meslektaşlarınca korunmuş biri tarafından şehit edildi.’’ tespitinde bulundu.





ADLİYEDEKİ RÜŞVET ÇARKINI BAŞSAVCI İTİRAF ETMİŞTİ



Çürümüşlüğün adliye ayağına da değinen Mustafa Okumuş, Ümraniye’nin bağlı olduğu Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet çarkını hatırlattı. Ümraniye Emniyeti’nde işlem gören bir şüphelinin Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiğini belirten Okumuş, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘’Dönemin başsavcısı İsmail Uçar, adliyedeki rüşvet çarkını, kararların ödenen rüşvete göre verildiğini kendisi açıklamıştı. Hükümetin adli suçlulara gösterdiği müsamahayı ranta çevirmek isteyen hakim ve savcılar, rüşvet karşılığında tutuklanması gerekenleri serbest bırakıyor.’’





YERLİKAYA, ŞOV İÇİN POLİSLERİ ŞİDDETE ÖZENDİRİYOR

9 aylık bir polisin suç makinesi bir şüpheliyi yakalamaya gönderilmesinin büyük hata olduğuna vurgu yapan tecrübeli emniyet müdürü Okumuş, şehit polisin amirlerinin açığa alınması gerektiğini belirtti.





Bakan Yerlikaya’nın açıklamasını ‘polis şiddetine davetiye çıkarma’ olarak yorumlayan Okumuş, ‘’Yerlikaya mesajıyla polislere ‘vurun, kırın’ mesajı verirken, savcılara ‘sakın soruşturma açmayın’ şeklinde gözdağı vermiş oluyor.’’ dedi.





NE OLMUŞTU?

İstanbul’da pazar günü polis tarafından yakalanıp götürüldüğü karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti (19), gece yarısı kendisini yakalamaya çalışan polislerle yaşanan arbede sırasında kaptığı silahla ateş açmış, 27 yaşındaki 9 aylık memuru Şeyda Yılmaz’I öldürmüştü.





26 sabıkası olduğu ortaya çıkan Geçti’nin imza karşılığı serbest kaldığı ancak karakola hiç imzaya gitmediği halde savcılığa bildirilmediği ortaya çıkmıştı. Karakol, cinayetten sonra imza ihlalini savcılığa bildirmişti.