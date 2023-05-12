Samanyolu Haber /Gündem / Polisler, Soylu'nun 'sandık verileri' ısrarıyla ilgili konuştu: "Yoğun bir baskı var" /12 Mayıs 2023 10:58

Polisler, Soylu'nun 'sandık verileri' ısrarıyla ilgili konuştu: "Yoğun bir baskı var"

YSK'nin, İçişleri Bakanlığı’nın seçimlerde sandık bilgileri ve seçmen sayılarının paylaşılması yönündeki talebini reddetmesine rağmen, emniyet amirlerinin polise ıslak imzalı tutanakları el atından almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı. Bir polis, "Yazılı talimat verilmiyor ve taleplerinin yapılması isteniyor. Üzerimizde yoğun bir baskı var" dedi.

SHABER3.COM

YSK kararına rağmen Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir genelgeyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. 

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, emniyette de YSK’nin kararının dikkate alınmadığı öğrenildi. Türkiye genelinde pek çok emniyet müdürü, altlarındaki amirleri çağırarak sözlü olarak talimat verdi. Polislerin sandıklardaki ıslak imzalı tutanakları toplamaları istendi. Bu karar polislere bildirildi. Bazı polislerin yazılı olarak talimat istemesi üzerine, “Yazılı talimat yok. Ne diyorsak o yapılacak” denildiği öğrenildi.


"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"

Adana’dan bir polis, “Islak imzalı tutanakları almamız için bize baskı yapılıyor. Yazılı talimat verilmiyor ve taleplerinin yapılması isteniyor. Islak imzalı tutanak almada sorun çıkması halinde verileri not alarak amirlerimize aktarmamız isteniyor. Üzerimizde yoğun bir baskı var” diye konuştu.

"MEMURİYETİMİZE ZARAR GELMESİN DİYE SUSUYORUZ"

Antalya’da görev yapan bir polis ise, “Benzer durum bize de amirimiz tarafından iletildi. Açıkçası kararları sorgulayamıyoruz. Ne olacağını ön göremiyoruz. Memuriyetimize zarar gelmesin diye susuyoruz. YSK kararını açıklamış buna rağmen ıslak imzalı tutanak istiyorlar. Şimdi siz bunu yazınca sözlü olarak ilettikleri bu karardan vazgeçecekler yeni yollar deneyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YSK’ye yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılmak üzere ülke geneli ve yurt dışı sandık bilgilerini talep etmişti. Kamuoyunun tepkisine neden olan bu talep YSK tarafından reddedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisler, Soylu'nun 'sandık verileri' ısrarıyla ilgili... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:46