YSK kararına rağmen Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir genelgeyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.





Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, emniyette de YSK’nin kararının dikkate alınmadığı öğrenildi. Türkiye genelinde pek çok emniyet müdürü, altlarındaki amirleri çağırarak sözlü olarak talimat verdi. Polislerin sandıklardaki ıslak imzalı tutanakları toplamaları istendi. Bu karar polislere bildirildi. Bazı polislerin yazılı olarak talimat istemesi üzerine, “Yazılı talimat yok. Ne diyorsak o yapılacak” denildiği öğrenildi.









"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"





Adana’dan bir polis, “Islak imzalı tutanakları almamız için bize baskı yapılıyor. Yazılı talimat verilmiyor ve taleplerinin yapılması isteniyor. Islak imzalı tutanak almada sorun çıkması halinde verileri not alarak amirlerimize aktarmamız isteniyor. Üzerimizde yoğun bir baskı var” diye konuştu.





"MEMURİYETİMİZE ZARAR GELMESİN DİYE SUSUYORUZ"





Antalya’da görev yapan bir polis ise, “Benzer durum bize de amirimiz tarafından iletildi. Açıkçası kararları sorgulayamıyoruz. Ne olacağını ön göremiyoruz. Memuriyetimize zarar gelmesin diye susuyoruz. YSK kararını açıklamış buna rağmen ıslak imzalı tutanak istiyorlar. Şimdi siz bunu yazınca sözlü olarak ilettikleri bu karardan vazgeçecekler yeni yollar deneyeceklerdir” ifadelerini kullandı.





İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YSK’ye yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılmak üzere ülke geneli ve yurt dışı sandık bilgilerini talep etmişti. Kamuoyunun tepkisine neden olan bu talep YSK tarafından reddedilmişti.