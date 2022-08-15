Polislerden 300 liralık promosyona isyan

3-5 bin kişilik kamu kurumlarında çalışanlar, bankalarla yapılan protokollerle 35 bin liraya varan peşin promosyon parası alırken, 330 bin kişilik teşkilattaki polislere aylık 300 TL veriliyor. Emniyet Sen Başkanı Sezer, “EGM’nin 18 Mart’ta imzaladığı protokol acilen revize edilmeli. Şeffaf ve adil bir anlaşma yapılmalıdır” dedi.







Sözcü'nün haberine göre 2007 yılında çıkarılan 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açıldı.







2010 yılındaki 17 numaralı genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu açık ve net bir şekilde vurgulandı.





Bu çerçevede kamu kurumları bankalarla anlaşmalar yaptı. Özellikle son dönemde bankacılık sektörünün kârlılığı Türkiye ekonomisinin genel durumunun aksine 4-5 kat artınca promosyon rakamları da hızla yükselmeye başladı.





PROMOSYONLAR 30-35 BİN LİRAYA ÇIKTI

Emeklilere yıllık 7-8 bin lira, öğretmenlere 3 yıllık 20 bin TL, Osmangazi Üniversitesi'ndeki 3 bin 400 çalışana 3 yıllık 31 bin 100 TL peşin olarak yatırılacağı son dönemde gelen örnek haberler arasında yer aldı.





Son olarak Gaziantep Üniversitesi promosyon ihalesi açtı. 8 banka ihaleye katıldı. İhaleyi Halk Bankası kazandı. İmzalanan sözleşmeye göre 5 bin 291 sağlık personeline 15 Eylül'de tek seferde 34 bin 300 TL promosyon ödenecek.





POLİSLER RAHATSIZ

Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden polisler oldukça rahatsız… Zira 3-5 bin kişinin çalıştığı diğer kamu kurumlarında çalışanlar 30-40 bin liralara varan peşin promosyon parası alırken, 330 bin kişilik bir teşkilattaki polislere aylık sadece 300 TL ödeniyor.





Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 18 Mart'ta Vakıfbank'la imzaladığı protokole göre merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin (yaklaşık 330 bin) maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacağını açıklamıştı.





EGM, bu protokol öncesinde hiçbir ihale duyurusu yapmadı. Yani, diğer kamu kurumlarının yaptığı gibi ihale açılıp, tüm bankalar davet edilip bir rekabet ortamı yaratılmadan, şeffaf olmayan bir süreç sonunda, özel olarak davet edilen Vakıfbank'la bir protokol imzalandı.





‘DİĞER KURUMLARA GÖRE ÇOK DÜŞÜK’

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, polislerin diğer kamu kurumlarında çalışanlara göre çok daha düşük promosyon almaktan şikayetçi olduğunu açıkladı. Her gün yüzlerce polisten mesaj aldığını kaydeden Sezer'in konuya ilişkin tespit ve değerlendirmeleri özetle şöyle:





"Bazıları 5 yılda 18 bin lira eder diye hesaplar yapıp EGM’nin protokolünü savunmaya kalkıyor. Bu hesaların hiçbir yeri doğru değil. Biri peşin bugün alınıyor, diğeri 5 yılda. 3 bin kişilik bir kurumla 330 bin kişilik kurumun pazarlık gücü kıyaslanamaz. Promosyon çok daha yüksek olacağına yarısı bile değil."





EGM'YE ZOR SORULAR: BANKA OTOMOBİL VERDİ Mİ?

EMNİYET SEN Genel Başkanı Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şu soruları yöneltti:





1- Yapılan anlaşma göre bütün para personele verilmekte midir?





2- (Yasal olmamasına rağmen) anlaşılan paradan kesinti yapılmış mıdır?





3- Banka EGM'ye çok sayıda otomobil almış mıdır?





4- Hiçbir personelin memnun olmadığı ve hatta eline bile geçmeyen bu tutarın revize edilmesi için banka ile tekrar görüşülmüş müdür, görüşülecek midir?





5- Bir defa olsun gerçekten personelin yanında olunacak mıdır?