Samanyolu Haber /Gündem / Polislere neler oluyor: 15 günde 8 polis intihar etti! /16 Ocak 2025 10:42

Polislere neler oluyor: 15 günde 8 polis intihar etti!

Son 15 günde 8 polis intihar etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konuya dikkat çekerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Polisler ne yaşıyor?" diye sordu.

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15 gün içerisinde 8 polisin intihar etmesi akıllara ağır çalışma koşulları ve iş yerlerinde yaşanan mobbingi getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuya dikkat çekerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Tüm meslek grupları içerisinde neden en çok polisler intihar ediyor? Polisler ne yaşıyor? Ağır çalışma koşullarının, mobbingin polis intiharlarında etkisi ne? Bu konuda bir araştırma yapıyor musun?" sorularını yöneltti.

Bakan'ın kişisel sosyal medya hesabından "15 günde 8 polis intihar etti" notunu düşerek, Ali Yerlikaya'ya sorduğu sorular şöyle

"Hayatının baharındaki bu çocuklar yaşamaktan vazgeçecek noktaya nasıl geliyor? Sayın Ali Yerlikaya, polisler intihar ediyor! Tüm meslek grupları içerisinde neden en çok polisler intihar ediyor? Polisler ne yaşıyor? Ağır çalışma koşullarının, mobbingin polis intiharlarında etkisi ne? Bu konuda bir araştırma yapıyor musun? İkinci şark zulmü ile ilgili hangi adımı atmayı düşünüyorsun? Soruyorum; sen, bir polis daha intihar etmesin diye ne yapıyorsun?"
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