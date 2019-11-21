Samanyolu Haber /Gündem / Polislere yeni bir yetki geliyor /21 Kasım 2019 22:15

Polislere yeni bir yetki geliyor

Normalde belediye yetkililerinde olan bu ceza kesme yetkisini artık polisler de kullanabilecek.

SHABER3.COM

Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı genişliyor. Belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da 5 bin TL'ye kadar ceza kesmesine imkanı verilecek.

Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde değişiklik yapılıyor. Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediyeye bağlı zabıtaların yanı sıra polis ve jandarma personelleri de ceza kesebilecek.

CEZA 5 BİN TL’Yİ BULABİLİYOR

Kabahatler Kanunu'na göre çevreye kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebiliyor.

Mevcut düzenlemeye göre, belediye sınırları içerisinde oluşabilecek çevre kirliliğine yönelik kabahati işleyenlere cezai işlem uygulanıyor. Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına ise belediye zabıta görevlileri karar veriyor.
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