Polislerin maaşlarından 500 TL'ye kadar 'zorunlu gönüllü' bağış kesilecek iddiası

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle polis maaşından zorunlu kesinti yapılacağını yazdı







Emniyet mensuplarının maaşlarından derecelerine göre bağış kesintisi yapılacağını savunan Fatih Portakal, İçişleri Bakanlığı'nın da hesabına mention yaparak, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli kampanyanın emniyet tarifesi: polis memur 100, komiser/amir 150,4.3.2. derece müdürler 250,1.sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş.15’inde maaslardan kesilecek!" @TC_icisleri resmi yazısız ve tebliğsiz olduğu iddiasi doğru mudur?