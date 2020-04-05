Samanyolu Haber /Gündem / Polislerin maaşlarından 500 TL'ye kadar 'zorunlu gönüllü' bağış kesilecek iddiası /05 Nisan 2020 12:14

Polislerin maaşlarından 500 TL'ye kadar 'zorunlu gönüllü' bağış kesilecek iddiası

Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı verilen bağış kampanyasında polis maaşlarından kesinti yapılacağı öne sürüldü.

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Fox TV sunucusu Fatih Portakal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle polis maaşından zorunlu kesinti yapılacağını yazdı

Emniyet mensuplarının maaşlarından derecelerine göre bağış kesintisi yapılacağını savunan Fatih Portakal, İçişleri Bakanlığı'nın da hesabına mention yaparak, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli kampanyanın emniyet tarifesi: polis memur 100, komiser/amir 150,4.3.2. derece müdürler 250,1.sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş.15’inde maaslardan kesilecek!" @TC_icisleri resmi yazısız ve tebliğsiz olduğu iddiasi doğru mudur?
Öte yandan İçişleri Bakanlığı ya da Emniyet'ten Portakal'ın iddiasına ilişkin bir açıklama gelmedi.
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