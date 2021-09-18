Samanyolu Haber /Gündem / Polislerin şarjörlerini toplattı! /18 Eylül 2021 10:16

Polislerin şarjörlerini toplattı!

Bir dizi açılış için Mersin’de bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları haricindeki polislerin şarjörleri toplandı.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın daha önce katıldığı birçok etkinlikte de bekçi ve polislerin silahlarındaki şarjörler toplanmıştı. CHP’li Özgür Özel, Erdoğan’ın kendi polisine itimat etmediğini belirtip duruma tepki gösterdi. 

15 Temmuz sonrası katıldığı törenlerdeki silahların şarjörleri toplanan ve sayısı binleri bulan korumalarla gezen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin ziyaretinde yine polislerin şarjörleri toplandı.

KENDİ POLİSİNE İTİMAT ETMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Mersin’de bulunduğu ifade ederek, “100’lerce araç, binlerce korumanın bir kentte neler yaşattığını Mersinliler yakından gördüler. Cumhurbaşkanının koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen görüntüyle Mersin’de tanışmış oldu” dedi.

DAHA ÖNCE DE ŞARJÖRLER TOPLANMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası katıldığı güvenlik güçlerine ait törenlerde bekçi, polis ve askerlerin silahlarının yanlarında olmaması ya da şarjörsüz olması birçok kez haberlere konu oldu. 
Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı törende bordo berelilerin silahlarının şarjörleri toplanmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polislerin şarjörlerini toplattı! Sonraki Haber >>

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:50