Polislerin şarjörlerini toplattı!

Erdoğan’ın daha önce katıldığı birçok etkinlikte de bekçi ve polislerin silahlarındaki şarjörler toplanmıştı. CHP’li Özgür Özel, Erdoğan’ın kendi polisine itimat etmediğini belirtip duruma tepki gösterdi.





15 Temmuz sonrası katıldığı törenlerdeki silahların şarjörleri toplanan ve sayısı binleri bulan korumalarla gezen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin ziyaretinde yine polislerin şarjörleri toplandı.







KENDİ POLİSİNE İTİMAT ETMİYOR





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Mersin’de bulunduğu ifade ederek, “100’lerce araç, binlerce korumanın bir kentte neler yaşattığını Mersinliler yakından gördüler. Cumhurbaşkanının koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen görüntüyle Mersin’de tanışmış oldu” dedi.





DAHA ÖNCE DE ŞARJÖRLER TOPLANMIŞTI





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası katıldığı güvenlik güçlerine ait törenlerde bekçi, polis ve askerlerin silahlarının yanlarında olmaması ya da şarjörsüz olması birçok kez haberlere konu oldu.