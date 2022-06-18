Polisten ırkçı uygulama: Afrikalı esnafın tabelası zorla beyaza boyatıldı

Ankara’da polisin Kızılay’daki Somalili işletmecilere yönelik baskıları hız kesmeden devam ediyor. Saab isimli restoranın yeni ve renkli tabelası “terörü çağrıştırdığı”, “rahatsız edici olduğu” iddiasıyla polis tarafından zorla beyaza boyatıldı.







Önce tabeladaki sarı, kırmızı, yeşil renklerin üstünü ‘terörü çağrıştırdığı’ için boyatan polis, ismin tabelada kalmasına izin vermişti. Tabela, gecenin karanlığında tümüyle beyaza boyandı.













POLİS “BOYAYIN YOKSA SAHİPLERİ TUTUKLANIR” DEDİ

Serbesiyet’te yer alan habere göre ise polis gece Somalili lokanta sahiplerini arayarak sabaha kadar tabelanın beyaza boyanmasını, aksi halde dükkan sahiplerinin gözaltına alınacağını söyledi. Gece geç saatlerde tabelanın üzerindeki Saab yazısı da Somalili işletmeciler tarafından beyaza boyandı.





Dükkanın tabela açılışına daha müdahale edildi, polisler ile DEVA Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu arasında gerginlik yaşandı. Polis, ‘Renkleri rahatsız edici’ diyerek Somalili işletmenin tabelasını zorla beyaza boyattı.

Beyaz boyanmış tabelayı sosyal medya hesabından paylaşan Yeneroğlu, “Yine zorbalık kazandı… Yine ben güçlüyüm, kaba kuvvetle zayıfı ezer geçerim, hukuk arkadan gelsin diyenler kazandı… Geçecek inşallah bu günler, bitecek bu güç sarhoşluğu, son bulacak bu zorbalıklar… Ama unutmayın ki siz bu kötülüklerinizle anılacaksınız!” ifadelerini kullandı.







Polis “renkli” kısımlarını boyattığı tabelada sadece ‘Saab’ adının kalmasına izin vermişti. Gece o kısım da beyazla kapatıldı.





‘HUKUK DAYANAĞI YOK’

İşletmenin sahibi Mohamed I. Abdullahı ise Türkiye’de yasal olarak gerekli belgeleri alarak hizmet verdiklerini belirterek, daha önceki tabelalarını beğenmeyen polisin, yeni tabelayı da beğenmediğini söyledi. Eski ve yeni tabelaları paylaşan Abdullahı, “Bunu beğenmeyen amirlerimiz yine bugün bunu da beğenmedi ve tekrar eski haline (Beyaz) olmasını istiyor. Bunları isterken de HIÇ BİR HUKUK DAYANAĞI YOK. Biz bunu 9 aydır yaşıyoruz, bizim dışındaki diğer Somaliler VE Çankaya’da işyeri olanlar hepsi Polisin eliyle iflasa sürüklendi” dedi.

‘HUKUK DEVLETİNE VE KANUNLARA GÜVENEREK YATIRIM YAPTIK’



İnsanların birikimlerini Türkiye’ye yasal yolla getirdiklerini kaydeden Abdullahı, “Bütün resmi evraklarını devlet veriyor, yine aynı devletin başka bir kurumu hiç bir yasa dayanağı olmadan kapatıyor sadece seni burada istemiyoruz diye. Biz bu yatırımları yaparken kurumlara kişilere güvenerek yapmadık, hukuk devlete ve kanunlara güvenerek yaptık. Bu şeytanlaştırma Politikasının düzeltilmesini temenni ederiz” paylaşımında bulundu.

