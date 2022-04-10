Samanyolu Haber /Gündem / Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım" /10 Nisan 2022 14:31

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafik polisinin durdurduğu motokuryeyi "Beynine sıkarım bir tane" sözleriyle tehdit etti.

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Sosyal medyayada paylaşılan görüntülerde polisin durdurduğu bir motokuryeyi "Beynine sıkarım bir tane" sözleriyle tehdit ettiği görüldü.

TikTok, Facebook ve Twitter'da paylaşılan videoda iki polisin bir Trendyol Go kuryesini durdurduğu görünüyor.

Hangi tarihte kaydedildiği belirtilmeyen videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" diyor. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullanıyor. Kuryenin "Abi nasıl konuşuyorsun" diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin" diyerek savunmaya geçiyor. Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine polisler "Bana artistlik yapma lan. Ağzını burnunu kırarım" diyerek kuryeye fiziki müdahalede bulunuyor.


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Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

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