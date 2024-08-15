Politico: Prens Selman, İsrail'le anlaşırsa öldürülmekten korktuğunu söyledi

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak görülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, görüştüğü ABD'li yetkililere suikasta kurban gitmekten korktuğunu söylediği ortaya çıktı.



ABD sitesi Politico'nun haberine göre Prens Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongresi üyelerine iletti. Prens Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı yorumu haberde yer aldı.



Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.



Politico'nun haberine göre Prens Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi. Suudi prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.



Politico, Suudi Arabistan ve İsrail arasında gizlice yürütülen müzakerelerde ele alınan normalleşme anlaşmasının, nükleer program ve teknolojiye yatırım karşılığında Riyad'ın Çin'le anlaşmaları sınırlamasını da içerdiğini aktardı.