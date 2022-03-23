Polonya, 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Polonya 45 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı kararı aldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada söz konusu kişilerden birinin 48 saat, diğerlerinin beş gün içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği bildirildi.







Polonya istihbarat teşkilatı ise söz konusu kişilerin Rus Büyükelçiliği içinde istihbarat servislerine çalışan Ruslar ve değişik diplomatik statülerdeki Büyükelçilik çalışanları olduğunu açıkladı.





Polonya İçişleri Bakanı ve istihbarat servisleri koordinatörü Mariusz Kaminski de “diplomat olduğu görünümü veren 45 Rus casusun” sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirerek “Tam bir tutarlılık ve kararlılıkla Polonya’daki Rus istihbaratçılarını dağıtıyoruz” ifadesini kullandı.





RUSYA MİSİLLEMEDE BULUNACAK

Polonya’nın hamlesine Rusya’nın yanıtı gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Polonya’nın kararına “uygun bir karşılık verileceği” bildirildi.





Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev de Polonya hükümetinin suçlamalarının hiçbir dayanağının bulunmadığını belirterek Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.





Kendisinin sınır dışı kararı alınan kişiler arasında bulunmadığını belirten Büyükelçi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilip kesilmediği şeklindeki bir soruya “resmi olarak diplomatik ilişkilerin sürdüğü” yanıtını verdi.





Polonya İç Güvenlik Ajansı, daha önce yaptığı açıklamada, “Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik” demişti.





POLONYA, UKRAYNA’NIN İŞGALİNE EN SERT TEPKİ VEREN ÜLKELERDEN

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası en sert tepkiyi gösteren ülkelerden birisi olarak biliniyor.





Varşova yönetimi, ABD’nin talebi doğrultusunda Ukrayna’ya Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını verebileceğini açıklamıştı.





15 Mart’ta da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski trenle tehlikeli bir yolculuğun ardından Rus bombardımanı altındaki Kiev’e gitmiş; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensi ile görüşerek Rusya’ya karşı mücadelerinde Kiev yönetimine desteklerini ifade etmişlerdi.





Ukrayna’dan kaçan mültecileri en çok tercih ettiği ülke de şu anda Polonya. Şu ana kadar Ukrayna’dan kaçan 3,5 milyon Ukraynalının 2 milyonu Polonya’ya ulaştı.