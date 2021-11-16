Samanyolu Haber /Gündem / Polonya askeri sınırı geçmeye çalışan göçmenlere biber gazı sıktı /16 Kasım 2021 19:29

Polonya askeri sınırı geçmeye çalışan göçmenlere biber gazı sıktı

Dünyanın gözü önünde mülteci dramı yaşanmaya devam ediyor. Belarus ve Polanya arasında adeta hapsolan mülteciler, Kuznica sınırını geçerek Polonya'ya girmeye çalıştı. Polonyalı askerler ve polisler ise göz yaşartıcı gazlarla mültecilere müdahale etti.

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Polonya çevik kuvvet polisi, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Göçmenler bugün askerlerimize ve subaylarımıza taşlarla saldırdı. Kuznica sınırındaki çitleri yıkıp Polonya’ya geçmeye çalıştılar. Çevik kuvvet ekiplerimiz de sığınmacıların saldırganlığını bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı” denildi.

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Öte yandan Rus devlet medyası bu sabah, “Göçmenlerin bulunduğu bölgeden bomba atıldığını gösteren bir video” yayınladı. Polonya polisi, bu bombaların Belarus tarafından sağlandığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmiş, kendisini protesto eden siyasi muhalifleri tutuklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği, (AB) Belarus hükümetine yönelik yaptırımlar uygulamıştı.

Son günlerde büyüyen sınır krizinden de sorumlu tutulan Belarus yönetimi, AB’nin genişletilmiş yaptırımları ile yeniden karşı karşıya kalacak.
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