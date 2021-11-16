Polonya askeri sınırı geçmeye çalışan göçmenlere biber gazı sıktı

Polonya çevik kuvvet polisi, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.







Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Göçmenler bugün askerlerimize ve subaylarımıza taşlarla saldırdı. Kuznica sınırındaki çitleri yıkıp Polonya’ya geçmeye çalıştılar. Çevik kuvvet ekiplerimiz de sığınmacıların saldırganlığını bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı” denildi.





‘BELARUS, SIĞINMACILARA PATLAYICI MADDE SAĞLIYOR’





Öte yandan Rus devlet medyası bu sabah, “Göçmenlerin bulunduğu bölgeden bomba atıldığını gösteren bir video” yayınladı. Polonya polisi, bu bombaların Belarus tarafından sağlandığını iddia etti.





NE OLMUŞTU?





Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmiş, kendisini protesto eden siyasi muhalifleri tutuklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği, (AB) Belarus hükümetine yönelik yaptırımlar uygulamıştı.





Son günlerde büyüyen sınır krizinden de sorumlu tutulan Belarus yönetimi, AB’nin genişletilmiş yaptırımları ile yeniden karşı karşıya kalacak.