Polonya-Belarus sınırı: Mülteciler kampı boşalttı

Belarus, Polonya sınırındaki mülteci kamplarının boşaltıldığını, Belarus'un krizi yaratmakla suçlanan lideri Aleksander Lukaşenko'nun durumu çözme isteğini duyurdu.

Perşembe günü, bir yaşındaki bir çocuğun, ailesi Belarus üzerinden AB'ye gitmeye çalışırken öldüğünü bildirilmesinin ardından son haftalarda artan sınır geriliminde ölenlerin sayısı 13'e çıkmıştı.

Polonya Uluslararası Yardım Merkezi'ne göre, çocuğun ailesi Suriye'liydi ve altı hafta boyunca ormanda mahsur kaldı. Çocuğun ölüm nedeni verilmedi.

Belarus devlet medyası, göçmen kampından geriye kalanların "kulübeler, çadır kalıntıları, terk edilmiş giysiler ve sönmekte olan yangınlar" olduğunu yazdı.

Olay yerinde çekilen haber ajansı fotoğrafları, çadırları, kıyafetleri ve terk edilmiş gibi görünen diğer eşyaları gösteren fotoğraflarla desteklendi.

Polonya doğruladı

Polonya sınır muhafızları kampın boşaltıldığını doğruladı:





"Bruzgi'deki sınır kapısının yakınındaki kamp alanı terk edildi. Belarus, yabancıları birkaç yüz metre ötedeki nakliye ve lojistik merkezine gönderdi."













Mültecilerin buradan nereye gidecekleri belli değil.





Krizi yaratmakla ve mültecileri sınıra göndermekle suçlanan Belarus lideri Lukaşenko, hafta içinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon diplomasisi yürütmüştü.





Belarus'a seçimler sonrası uygulanan AB yaptırımlarının artırılması gündeme gelmiş ancak Lukaşenko, Merkel ile müzakereler için uzlaşmıştı.





Geri dönmek istemiyorlar









Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerden gelen mülteciler, basına ve yardım gönüllülerine Belarus'a seyahat etmek için 13 bin dolar'dan fazla harcadıklarını ve ardından sınır ötesi onlara yardım etmek için kaçakçılarla sözleşme yaptıklarını bildirdiler.





Birçoğu geri dönme planları olmadığını söyledi.





Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede göçmen krizinin sona ermesi için bir mekanizma önerdiğini anlatan Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, öneriyi şöyle anlattı:





,"Bu mekanizmaya göre, Avrupa Birliği kampta bulunan 2 bin mülteci için insani koridor oluşturuyor. Geriye kalan 5 bin kişinin de vatanlarına dönmesi için mümkün olduğunca ve dilerlerse yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz ve Angela Merkel, anlaşmaya göre, Almanya'ya insani bir koridor düzenlenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler yapacak."





Eysmont, şimdilik sadece 400 civarında göçmenin ülkelerine geri dönmeye rıza gösterdiğini belirtti.





Merkel'e Lukaşenko eleştirisi

Bununla birlikte Avrupalı ??politikacılar, geçen yıl muhalefete acımasız bir baskı uyguladığından beri tek bir AB lideriyle görüşmemiş olan Lukaşenko ile doğrudan ilişki kurdukları için Almanya ve Merkel'e öfkelerini dile getirdiler.





Litvanya dışişleri bakanı Gabrielius Landsbergis, "diktatör gayrimeşru cumhurbaşkanı ile ayrı bir müzakere yolunun" ortaya çıktığını söyleyerek müzakereleri eleştirdi.





Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus'un"göçü silahlandırma" girişiminin durdurulması gerektiği konusunda uyardı.





Blinken Nijerya ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, "Gerektiğinde yeni yaptırımlar ekleyebiliriz" dedi ve ekledi:





"Lukaşenko her şeyden önce, mağdur ettiği bu insanları birer piyon yaparak büyük bir haksızlık yapıyor."









Perşembe günü, Lukaşenko'nun basın sözcüsü kendisi ve Merkel'in sınırdaki 2.000 göçmen için Almanya'ya insani bir koridor oluşturmayı tartıştıklarını ve Belarus'un geri kalan 5.000'i menşe ülkelerine geri göndermeye yardım etmeyi kabul ettiğini iddia etti.

