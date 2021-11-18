Samanyolu Haber /Gündem / Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlere AB'den 700 bin euro /18 Kasım 2021 15:33

Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlere AB'den 700 bin euro

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği Komisyonu, sınır bölgelerinde bulunan yaklaşık 3 bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütçe ayırdı. Komisyon başkanı Ursula, "Daha fazlasını da yapmaya hazırız" dedi.

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Avrupa Birliği (AB), Polonya-Belarus sınırında mahsur kalan sığınmacılara 700 bin euro değerinde yiyecek, battaniye ve temel ihtiyaçları kapsayan bir yardım paketi göndereceğini duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınırda bekleyen göçmenlere maddi yardım gönderileceği ve şimdiden aralarında Kızılhaç ve Kızılay’ın da olduğu uluslararası bir yardım kuruluşlarına 200 bin euro aktarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre IFRC, Polonya-Belarus sınırına yakın ormanlarda kamp kuran göçmenler için gerekli malzemeleri temin edecek.

‘DAHA FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ’

Yardımın sadece 200 bin euro ile sınırlı kalmadığını söyleyen von der Leyen, “Gıda, battaniye, hijyen ve ilk yardım malzemeleri ihtiyaçları için 500 bin euroluk ilave yardım fonu ayrıldı ve bunun dağıtımı için ortak kuruluşlarla iletişim halinde kalmaya devam ediyoruz” dedi.

Ursula, “Daha fazlasını yapmaya hazırız. Ancak Belarus rejimi, göçmenleri piyon olarak kullanmayı ve hayatlarını riske atmayı bırakmalı” diye de ekledi.

YAKLAŞIK 3 BİN SIĞINMACI SINIRDA MAHSUR KALDI

Çoğunlukla Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen binlerce göçmen, geçtiğimiz günlerde Belarus sınırını geçerek Polonya’ya girmek istemişti. Varşova askerlerinin engeline takılan yaklaşık 3 bin sığınmacı, Polonya’ya giremediği ve Belarus’a da geri dönemediği için iki ülkenin sınırları arasında yer alan ormanlık alanlarda kamp kurmaya başladı.

Dondurucu soğuklarda maruz kalan göçmenler insanı yardımlardan da mahrum bırakılarak adeta ölüme terk edildi.
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