Polonya, Belarus’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ uyarısı yaptı

Bakanlık, bir gün önce yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Beyaz Rusya’ya yeni seyahat etmelerini önermiyor. Bakanlık, Beyaz Rusya’da bulunan Polonyalıların "kendilerine zarar verebilecek olaylarla" karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.





Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pavel Vronski, vatandaşlara, "mevcut tüm ticari ve özel ulaşım araçlarını"kullanarak Belarus’u terk etmeleri uyarısında bulundu. Vronski, "Bu uyarıları mümkün olduğunca ciddiye alın" ifadesini kullandı.





Bu uyarı, Beyaz Rusya’da 1998 doğumlu bir Polonyalı vatandaşın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından geldi.





Gözaltına Alınan Polonyalı Vatandaş ve İddialar





Beyaz Rusya güvenlik güçleri, gözaltına alınan Polonyalı vatandaşın, 12-16 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Batı-2025" Beyaz Rusya-Rusya ortak askerî tatbikatları hakkında bilgi topladığı iddiasında bulundu. Söz konusu kişi, Beyaz Rusya Ceza Kanunu’nun 358. maddesi uyarınca casusluk suçlamasıyla yargılanacak ve 15 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya.





Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vronski, gözaltına alınan vatandaşlarına diplomatik ve hukuki destek sağlanacağını belirtti. Vronski, bu olayın amacının, "Polonya ve Ukrayna’daki durumu istikrarsızlaştırmak" olduğunu iddia etti.