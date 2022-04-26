Samanyolu Haber /Gündem / Polonya bu hareketiyle Putin'i çok kızdıracak /26 Nisan 2022 13:54

Polonya bu hareketiyle Putin'i çok kızdıracak

Rusya'nın işgali devam ederken çeşitli ülkelerin Ukrayna'ya yardımları devam ediyor. Son olarak da Polonya, Ukrayna'ya tank teslim ettiğini açıkladı.

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Polonya, Ukrayna'ya tank teslim ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapanPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna’ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün (25 Nisan) tankların teslimatını tamamladık” dedi.

Morawiecki açıklamasına, "Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna’ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" sözleriyle devam etti.

Morawiecki ayrıca, Polonya’nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği’nden yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya’nın Ukrayna’ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok” dedi.

UKRAYNA’YA MİG-29 TESLİMİ REDDEDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz Mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne konuşlandırmaya ve ABD’nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya’nın teklifini reddetmişti.

ÇEKYA DA TANK GÖNDERME KARARI ALMIŞTI
Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.
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