Polonya, Çekya'yı işgal etti!

Doğu Avrupa ülkeleri Polonya ile Çekya arasında "işgal" krizi... İki ülke arasındaki kara sınırını geçen askerler kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine engel oldu.







İşgal, Çek yetkililerin Varşova ile irtibata geçmesiyle sonlandı.





Çekya'nın kuzeydoğusundaki Moravya'da gerçekleşen skandalın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer resmi ve ikna ideci bir açıklama alamadıklarını belirtti.





ASKERLER İNŞAAT İŞÇİSİNE MAKİNELİ SİLAH DOĞRULTTU





İşgali ilk olarak yerel Denik gazetesi haberleştirdi. Kilisenin bakımı için görevlendirilen bir inşaat işçisi, dış cephenin sıvasının fotoğrafını çekmek isterken otomatik silahlı Polonya askerleri tarafından geri çevrildi.





Askerler kiliseye giden yola da barikat kurdu. Bunun haberini alan Denik, bölgeye bir fotoğrafçı göndererek durumu teyit etti.





Kilise, küçük bir derenin ayırdığı sınırın Çekya tarafında 30 metre içinde yer alıyor.





ASKERLER KAMP KURDU





Denik'e göre askerler önce derenin Polonya tarafında kamp kurdu, ardından bilinmeyen bir sebeple Çekya'daki kiliseye geçti.





İnşaat işçisi askerler tarafından engellendiğinde tarih 28 Mayıs'tı. O tarihten sonra da bölgede doğa gezintisine çıkan bir grup da askerler tarafından engellendiklerini anlattı.





"10 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMIZA İZİN VERMEDİLER"





Gruptan Ivo Dokoupil, Polonyalı askerlere kiliseyi ziyaret etmek istediklerini söylediklerini fakat sert bir şekilde geri çevrildiklerini anlattı: "Yabancı bir devletin üniformasını giymiş bir asker elinde otomatik silahla bana emir vermeye başladı. Korkutucu bir deneyimdi. 10 metreden fazla yaklaşmamıza izin vermediler."





"YANLIŞ ANLAŞILMA SONUCU GERÇEKLEŞTİ"





CNN'e bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, "Bu bilinçli bir eylem değildi, yanlış anlaşılma sonucu gerçekleşti. Fark edilince hemen düzeltildi." dedi.