Samanyolu Haber /Dünya / Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı /24 Ekim 2020 16:28

Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı

Bütün dünyada 42 milyon kişiye bulaşan 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse siyasiler de yakalanmaya devam ediyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da Covid-19 olduğu öğrenildi.

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Bir günde 13 bin 600 vaka ile rekor kıran Polonya'da Cumhurbaşkanı'nın koronavirüse yakalandığını sözcüsü  Blazej Spychalski Twitter hesabından duyurdu. Spychalski, "Cumhurbaşkanı Duda'ya dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisinin durumu iyi ve gerekli tüm yardımı alıyor" dedi.

Başbakan Mateusz Morawiecki ülkede durdurulamayan salgın nedeniyle, kamu alanlarında en fazla beş kişinin bir araya gelebileceğini, ilkokul üçüncü sınıfın üstündeki tüm öğrencilerin uzaktan eğitime geçeceğini ve restoranlar sadece paket servis yapabileceğini söyledi.

Polonya Sağlık Bakanı ise gelecek haftanın pandemiyi durdurmak için belirleyici olacağını belirterek, “Eğer gidişat devam ederse, gelecek hafta günlük vaka sayısı 25 bine kadar çıkabilir” uyarısında bulundu.
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