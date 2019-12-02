Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’da halk yargıçlara destek için sokaklarda /02 Aralık 2019 20:47

Polonya’da halk yargıçlara destek için sokaklarda

Kendilerine yönelik siyasi baskının arttığını söyleyen Polonyalı yargıçlara destek halktan geldi. Ülke genelinde yüzden fazla kentte gerçekleştirilen protestolarda, kendilerine yönelik yıldırma çabalarının giderek arttığını söyleyen yargıçlara destek verildi.

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Protestolarda yargı bağımsızlığına vurgu yapıldı, eylemciler ayrıca Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından yapılan bir yargıç atamasını sorguladığı için geçen hafta görevden alınan yargıç Pawel Juszczyszyn’in göreve iadesini talep etti.

Protestolara avukatlar ve yargıçlar da destek verirken, en geniş katılımlı protesto ise başkent Varşova’da Adalet Bakanlığı önünde yapıldı.

‘Bağımsız ve cesur olun’

Sputnik News’in aktardığına göre, buradaki eyleme katılan yargıç Juszczyszyn, “Yargıç dostlarıma sesleniyorum: Sizi sindirmelerine izin vermeyin, bağımsız ve cesur olun” dedi.

Polonya’da iktidardaki milliyetçi, muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi hukuk sisteminde çok sayıda değişikliğe imza atmıştı. ‘Reformlar’ güçler ayrılığı ilkesini çiğnediği ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle eleştiriyor. Avrupa Komisyonu da söz konusu değişiklikleri kınıyor.

Sistemin hâlâ komünist dönemin etkilerini taşıdığını söyleyen hükümet ise yolsuzlukla mücadele ve reform için bu değişikliklerin gerekli olduğunu savunuyor.

Yargıç atamalarının siyasi iktidar tarafından yapılmasını da savunan hükümet başka AB ülkelerinde de benzer uygulamaların bulunduğunu belirtiyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yardımcısı Lukasz Piebiak, muhalif yargıçları itibarsızlaştırmak amacıyla özel yaşamlarıyla ilgili söylentileri yandaş medyaya yaydığının ortaya çıkması üzerine istifasını vermişti.
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