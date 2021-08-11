Samanyolu Haber /Gündem / Polonya’da koalisyon çatlıyor… /11 Ağustos 2021 15:33

Polonya’da koalisyon çatlıyor…

Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi ile koalisyon ortağı Porozumienie arasındaki kriz büyüyor. Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin'in de görevden alınmasıyla, koalisyonun dağılması ve erken seçim ihtimali kapıda belirdi.

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Corona virüsü nedeniyle 75 bin kişinin hayatını kaybettiği Polonya’da, pandeminin yanı sıra bir de siyasi krizle mücadele ediliyor. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile koalisyon ortağı Porozumienie arasındaki çatlak giderek büyüyor.

Başbakan Mateusz Morawiecki, geçtiğimiz günlerde hükümetin ekonomik kalkınma programını eleştiren Porozumienie milletvekili ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Anna Kornecka’yı görevden almıştı. Porozumienie Partisi içinde büyük rahatsızlık yaratan hamlenin ardından bir darbe de Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin’e geldi.

KAMUOYUNDAN 10 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENDİ

Kornecka’nın ardından Gowin de görevden alınırken, söz konusu kararın kamuoyuna açıklanmadan yaklaşık 10 dakika önce Gowin’e bildirildiği öne sürüldü. Gowin’in de gönderilmesinin ardından koalisyon tehlikeye girdi. Porozumienie ile koalisyon sona ererse, 2015’ten bu yana yönetimde olan PiS parlamentodaki çoğunluğu 12 sandalye farkla kaybetmiş olacak.

The Times’ın haberine göre yaşanan son gelişmeler ülkede erken seçim ihtimalini gündeme getirdi. Ülkede normal şartlarda seçimin 2023 yılında yapılması gerekiyor.
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