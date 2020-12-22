Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’da korona virüse karşı aşılama başlıyor /22 Aralık 2020 19:28

Polonya’da korona virüse karşı aşılama başlıyor

Polonya kitlesel aşılamaya 27 Aralık Pazar günü başlıyor. Herkes için ücretsiz, gönüllülük esasına dayalı olan aşılama programında ilk sırada sağlık çalışanları yer alıyor.

SHABER3.COM

Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın Pfizer-Biontech Covid-19 aşısına onay vermesinin ardından Polonya’da kitlesel aşılamaya 27 Aralık Pazar günü belirtildi.

Polonya Başbakanlık Ofisi Başkanı ve Aşılama Programı Yetkilisi Michal Dworczyk konuk olduğu Polonya Radyosu 1. Programı’nda aşıların 10 bin adetlik ilk partisini 26 Aralık Cumartesi günü teslim alacaklarını açıkladı.

Ülke çapında toplu aşılama için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Michal Dworczyk, ilk aşılamaya 27 Aralık Pazar günü başlanacağını belirtti.

Ulusal Aşılama Programı kapsamında ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağı ülkede ikinci sırada ise 60 yaş üstü kişiler, bakım ve huzurevi çalışanları, polis, asker gibi güvenlik görevlileri, öğretmenler aşılanacak.

Toplumun geri kalan kesimlerinin aşılanmasına daha sonra geçilecek ülkede aşılar herkes için ücretsiz olacak ve gönüllülük esasına dayanacak. 38,5 milyon nüfusu bulunan Polonya, 6 firmadan toplam 30 milyon adet corona virüsü aşısı siparişi verdi.

Corona virüsü vaka sayısında 1 milyonu geçen Polonya’da Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 7 bin 192 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

309 kişinin de hayatını kaybettiğini bildiren Bakanlık, hastanelerde 18 bin 521 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bin 673 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Pandeminin başından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 214 bin 525’e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 25 bin 783’e yükseldi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya’da korona virüse karşı aşılama başlıyor Sonraki Haber >>

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:52