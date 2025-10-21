Polonya’dan Putin’e tehdit

Putin’in önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan’da biraraya gelmesi bekleniyor.



Reuters’ın haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski salı günü yaptığı açıklamada, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan’a giderken Polonya hava sahasından geçmesi durumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emrinin uygulanmak zorunda kalabileceğini söyledi.



Sikorski, Radio Rodzina’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bağımsız bir Polonya mahkemesinin, hükümete bu uçağın indirilip Lahey’deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde emir vermeyeceğinin garantisini veremem. Dolayısıyla, eğer bu zirve gerçekleşecekse ki umarım saldırının mağduru da (Ukrayna) katılır, uçak farklı bir rotayı kullanacak.”



UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı, mahkemenin üyesi olan ülkelerin Putin ülke topraklarına girdiğinde onu tutuklamasını zorunlu kılıyor.



Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, zirvenin Macaristan’da düzenlenmesi durumunda Putin’in ülkesinin hava sahasını kullanmasına izin verileceğini söyledi.

