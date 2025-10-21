Samanyolu Haber /Dünya / Polonya’dan Putin’e tehdit /21 Ekim 2025 18:13

Polonya’dan Putin’e tehdit

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Macaristan’daki zirveye katılmak üzere ülkenin hava sahasını kullanması halinde tutuklanabileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Putin’in önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan’da biraraya gelmesi bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski salı günü yaptığı açıklamada, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan’a giderken Polonya hava sahasından geçmesi durumunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emrinin uygulanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Sikorski, Radio Rodzina’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bağımsız bir Polonya mahkemesinin, hükümete bu uçağın indirilip Lahey’deki mahkemeye teslim edilmesi yönünde emir vermeyeceğinin garantisini veremem. Dolayısıyla, eğer bu zirve gerçekleşecekse ki umarım saldırının mağduru da (Ukrayna) katılır, uçak farklı bir rotayı kullanacak.”

UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı, mahkemenin üyesi olan ülkelerin Putin ülke topraklarına girdiğinde onu tutuklamasını zorunlu kılıyor.

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, zirvenin Macaristan’da düzenlenmesi durumunda Putin’in ülkesinin hava sahasını kullanmasına izin verileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polonya’dan Putin’e tehdit Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:02